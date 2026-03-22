Іран заявив про готовність бити по енергетичних об’єктах США у відповідь на заяви Трампа

Іран заявив про готовність атакувати інфраструктуру США у відповідь на погрози президента Дональда Трампа щодо ударів по іранських об’єктах. Риторика сторін свідчить про подальшу ескалацію конфлікту та ризики для світових ринків.

Як повідомляє Reuters, Трамп пригрозив «знищити» електростанції Ірану, якщо Тегеран протягом 48 годин не відкриє повністю Ормузьку протоку. Це стало новим загостренням конфлікту, який триває вже четвертий тиждень.

У відповідь Іран заявив, що у разі реалізації цих погроз завдасть ударів по американській інфраструктурі в регіоні, зокрема по енергетичних об’єктах у країнах Перської затоки. Зокрема, іранське військове командування попередило про можливі атаки на об’єкти енергетики, інформаційних технологій і водоочищення.

За оцінками аналітиків, такі дії можуть призвести до подальшого зростання цін на енергоносії та розширення конфлікту на інші країни регіону. На тлі ескалації ціни на нафту вже досягли найвищого рівня за майже чотири роки.

Ормузька протока, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти і скрапленого газу, фактично залишається частково обмеженою. Це спричинило різке зростання цін на газ у Європі.

Крім того, Іран уперше застосував далекобійні ракети, що розширює потенційну зону ураження за межі Близького Сходу. За даними ізраїльських військових, такі ракети можуть досягати європейських столиць.

На цьому тлі США продовжують перекидати військові сили до регіону, зокрема морську піхоту та десантні засоби.

Аналітики попереджають, що ультиматум Трампа створює «48-годинну бомбу невизначеності» для світових ринків, що може спричинити різке падіння фондових індексів і новий стрибок цін на нафту.