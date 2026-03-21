Bloomberg: Прагнення Трампа до війни з Іраном виявило обмеження кабінету “так, сер”

Рішення Дональда Трампа розпочати війну з Іраном частково було зумовлене тиском з боку зовнішніх союзників, тоді як його власна команда в Білому домі поводилася більш стримано — що підкреслює, як у його другому терміні запобіжники були замінені на зелене світло, пише Bloomberg.

Серед тих, хто приватно підштовхував Трампа до удару по Ірану, були прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, медіамагнат Руперт Мердок і деякі консервативні коментатори, повідомили люди, обізнані з ситуацією, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватні розмови. Засновник News Corp. кілька разів спілкувався з Трампом, закликаючи президента виступити проти Тегерана, повідомила одна особа, обізнана з їхніми контактами.

Тим часом деякі з найближчих радників Трампа були більш стриманими щодо перспективи збройного конфлікту, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та керівниця апарату Білого дому Сюзі Вайлз, повідомили співрозмовники.

Небагато хто, якщо взагалі хтось, прямо сказав йому, що це погано продумана ідея. За словами співрозмовників, Вайлз намагалася переконатися, що президент розуміє свої варіанти, тоді як Венс закликав високопосадовців говорити з президентом відверто і обговорювати можливість війни. Під час приватних зустрічей перед ударами Венс ставив запитання про те, як може виглядати будь-яка війна.

Речник Держдепартаменту Томмі Пігготт заявив, що це «давня знайома історія про людей, які не знають, про що говорять, але вдають, що знають. Жодних розбіжностей немає. Президент Трамп робить світ безпечнішим, і вся адміністрація діє єдиним фронтом у цьому напрямку».

Початок війни, яка щойно увійшла у свій четвертий тиждень, став одним із найважливіших рішень другого терміну Трампа. Відтоді це поставило його адміністрацію на межу міжнародної та внутрішньої кризи, похитнуло союзи США, підвищило ціни на енергоносії та ускладнило шанси республіканців на проміжних виборах у листопаді.

Попри ці фактори, Трамп стоїть на своєму і наполягає, що рішення про завершення війни залежить від нього. Це демонструє, наскільки президент уповноважений діяти відповідно до власних інстинктів і наскільки мало спротиву він зустрічає з боку своєї команди — навіть коли відмовляється від ключових передвиборчих обіцянок, таких як припинення зовнішніх воєн.

«Того, чого він хотів від своїх радників у другому терміні, — це людей, більш схильних просто казати: “Так, сер”, коли він хоче зробити те чи інше, на відміну від тих, хто казав: “А ви розглядали це чи те або ще щось?”», — сказав Джон Болтон, який був радником з національної безпеки під час першого терміну президента, але згодом став його критиком.

«Президент Трамп хоче чути чесні думки всіх у кімнаті», — заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт. «Будь-хто, хто був присутній на зустрічах із ним, скаже, що він часто запитує думки всіх своїх радників, незалежно від їхньої посади чи досвіду, ставлячи питання: “Що ви думаєте?” І він очікує чесного зворотного зв’язку».

Ця війна є останнім, але найбільш показовим прикладом того, як Трамп просуває важливі рішення, незважаючи на застереження деяких людей навколо нього, як це було з його глобальними тарифами, які згодом були скасовані Верховним судом.

«Значно більше влади»

Водночас Трамп часто хвалив лояльність своєї команди і порівнював її зі своїм кабінетом першого терміну, де чиновники часто вступали з ним у конфлікти та сперечалися між собою.

«У мене значно більше влади у другому терміні», — заявив Трамп у п’ятницю в Білому домі.

Для багатьох республіканців занепокоєння викликає вплив війни на їхні політичні перспективи на проміжних виборах, результат яких, ймовірно, залежатиме від сприйняття виборцями економіки та вартості життя.

«Схоже, що наші енергетичні витрати найближчим часом не зменшаться», — сказав стратег Республіканської партії Марк Шорт, який працював у першій адміністрації Трампа. «Для працюючих сімей буде значно більше цінового тиску».

Опитування показують, що незначна більшість американців виступає проти конфлікту, а деякі впливові представники руху «Зробимо Америку знову великою», включно з Такером Карлсоном і Стівом Бенноном, його критикують.

Водночас один республіканець, який часто контактує з Білим домом, зазначив, що багато помічників, здається, не переймаються війною з Іраном, зростанням цін на енергоносії чи тим, як це може зашкодити економічному меседжу партії. Трамп заявив, що війна варта короткострокових труднощів і наполягає, що ціни на бензин знизяться після її завершення.

Серед тих, хто виступав за війну, були близькі до Трампа консервативні медійні особи, зокрема коментатор Марк Левін, а також сенатор Ліндсі Грем.

«Досить ентузіастично»

Навіть радники Трампа, які раніше виступали проти військових ударів по Ірану, залишаються відносно мовчазними. Директорка Національної розвідки Тулсі Габбард цього тижня під час слухань у Конгресі заявила, що Трамп є «єдиною людиною», яка може вирішити, чи становить Іран «безпосередню загрозу».

Венс, ветеран морської піхоти США і давній скептик щодо зовнішніх інтервенцій, публічно підтримав війну, навіть попри те, що Трамп натякав на певні розбіжності між ними за зачиненими дверима.

На початку цього місяця Трамп сказав про свого заступника: «Він був, я б сказав, трохи іншим за мене у філософському плані. Думаю, він був, можливо, менш ентузіастичним щодо цього, але все ж доволі ентузіастичним».

У понеділок Венс заявив, що підтримує військових і погоджується з президентом, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Він відмовився обговорювати свої приватні поради президенту, але зазначив, що вважає, що Трамп зможе успішно провести країну через конфлікт, на відміну від попередніх президентів.

Поки що єдиним чиновником Трампа, який відкрито висловив протилежну думку, став колишній директор Національного контртерористичного центру Джо Кент, який написав у X, що йде у відставку, оскільки не може підтримати «відправлення наступного покоління воювати і помирати у війні, яка не приносить жодної користі американському народу».

Венс заявив, що рішення Кента піти було правильним. «Можна не погоджуватися, але після того, як президент ухвалює рішення, усі, хто служить у його адміністрації, повинні зробити все можливе, щоб воно було успішним», — сказав Венс у середу під час заходу в Мічигані.

Під час першого терміну Трампа його радники з національної безпеки намагалися стримувати його імпульси. Часто вони не сходилися в думках. Міністр оборони Джим Меттіс подав у відставку через день після того, як президент несподівано оголосив про виведення американських військ із Сирії, пославшись на розбіжності в політиці. Тодішній керівник апарату Білого дому Джон Келлі часто сперечався з Трампом і під час однієї гарячої суперечки відмовив президента від виведення всіх військ США з Корейського півострова, повідомляло тоді NBC News.

Коли він очолював Раду національної безпеки, Болтон багато разів хотів бомбардувати Іран і відкрито висловлював свою позицію президенту, навіть попри те, що Трамп із ним не погоджувався. «Я той, хто його стримує, і це нормально», — якось сказав Трамп про Болтона.

Мантрою Вайлз на посаді керівниці апарату стало дозволяти Трампу діяти так, як він хоче. Вона лише намагається контролювати людей і процеси навколо нього — стратегія, яка принесла їй довіру президента і допомогла втриматися довше за своїх попередників.

У першому чотирирічному терміні Трамп мав чотирьох керівників апарату, включно з виконувачами обов’язків. У цьому терміні Вайлз стала єдиною людиною на цій посаді.