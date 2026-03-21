Українці у США, Канаді та Британії зможуть отримувати паспорти через VFS Global

Українці у Великій Британії, Канаді та США найближчим часом зможуть отримувати закордонні паспорти, оформлені в дипломатичних установах, через мережу VFS Global. Новий сервіс дозволить скоротити час отримання документів і уникнути додаткових поїздок до посольств і консульств.

Як повідомляє МЗС України, у співпраці з VFS Global завершено підготовку до запуску експериментального проєкту з адресної доставки паспортів. Українці зможуть отримувати виготовлені документи не лише у дипустановах, а й у 35 сервісних центрах компанії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що модернізація консульських послуг є пріоритетом і спрямована на підвищення їх доступності та зручності для громадян за кордоном.

Проєкт особливо актуальний в умовах повномасштабної війни, коли мільйони українців перебувають за межами країни та потребують швидких і ефективних сервісів. Водночас у МЗС наголосили, що видача паспортів відбуватиметься лише після процедури верифікації, що забезпечить захист персональних даних.

Ініціатива реалізується в межах цифровізації консульських послуг, зокрема розвитку системи «е-Консул». Запуск пілотного проєкту очікується вже наступного тижня, після чого громадяни зможуть обирати отримання паспорта через центри VFS під час подання документів у дипломатичних установах.