Кібершахраї атакували електронну чергу паспортного сервісу України у Празі

Український паспортний сервіс у Празі повідомив про запровадження додаткових заходів безпеки в системі електронної черги. Причиною стали систематичні спроби стороннього втручання та штучного резервування місць.

У сервісі заявили, що зафіксували спроби використання автоматизованих скриптів для незаконного бронювання слотів, що обмежує доступ до послуг для реальних клієнтів. Для забезпечення справедливого розподілу місць підприємство впроваджує додаткові програмно-технічні заходи з блокування такої діяльності.

У зв’язку з роботою онлайн-інструментів в умовах підвищеного захисту у відділенні паспортного сервісу в Празі з 26 січня 2026 року буде збільшено кількість талонів електронної черги до 150 на день. Також зросте кількість талонів у форматі живої черги — до 120 на день.

Реклама

Реклама

У сервісі зазначили, що технічні фахівці продовжують роботу, спрямовану на припинення несанкціонованої активності, та подякували відвідувачам за терпіння і уважність під час реєстрації.