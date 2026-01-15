Президент Чехії у Львові: Павел розпочав третю поїздку в Україну

Президент Чехії Петр Павел розпочав свій візит в Україну зі Львова. Як повідомляє Radio Prague International, це його третя поїздка до України з моменту вступу на посаду глави держави.

У Львові Павел провів робочу зустріч із представниками місцевої влади. Він узяв участь у робочому обіді з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким та міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. Також президент Чехії обговорив із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком можливі напрями взаємної оборонної допомоги, зокрема у сфері протидронової оборони.

У супроводі міського голови Львова Андрія Садового та інших посадовців Павел узяв участь у пам’ятному заході на Личаківському цвинтарі, де вшанував загиблих українських військових.

Чеський президент також відвідав українських військових, які після важких поранень проходять лікування у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи.

Під час нинішнього візиту також очікується зустріч президента Чехії з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою поїздки є висловлення підтримки Україні, яка вже майже чотири роки протистоїть повномасштабній російській агресії, а також увага до гуманітарних наслідків війни й потреби відбудови країни.

Раніше, у квітні 2023 року, Петр Павел відвідав Київ і Дніпро, а в березні минулого року прибув до Одеси, звідки продовжив поїздку до столиці України. Усі попередні візити також супроводжувалися зустрічами з українським керівництвом.