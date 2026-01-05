Чеський учитель вибачився перед Україною за заяви спікера парламенту Окамури — лист підтримали тисячі чехів

Учитель і староста села Семнєвіце поблизу Домажлиць Антонін Коларж у відкритому листі перепросив Україну за заяви чеського політика Томіо Окамури. Лист, адресований послу України в Чехії, за кілька днів підписали десятки тисяч людей.

Про це повідомляє ProUkrainu.cz.

Антонін Коларж звернувся з відкритим листом до Василя Зварича, у якому вибачився за слова Томіо Окамури, сказані ним у новорічній промові. Окамура розкритикував військову допомогу Україні, а також президента Володимира Зеленського та його оточення.

Коларж наголосив, що його звернення є приватною ініціативою та громадянським обов’язком. У листі він дистанціювався від заяв, які, за його словами, релятивізують російську агресію проти України та применшують страждання її народу. Автор також провів паралелі з подіями 1938 року, коли Чехословаччина стала жертвою політики умиротворення агресора.

З моменту публікації листа його підписали майже 25 тисяч осіб. Заяви Окамури викликали широкий резонанс у Чехії: їх засудили представники опозиції, посол України назвав слова політика непристойними та неприйнятними, а президент Чехії Петр Павел заявив, що вони викликають занепокоєння в країні та за її межами. Також у Чехії з’явилися онлайн-петиції з вимогою відставки Окамури з посади спікера нижньої палати парламенту.

У своєму листі Коларж підкреслив, що Україна захищає не лише власну територію, а й базові принципи європейської цивілізації, та наголосив на солідарності значної частини чеського суспільства з українським народом.