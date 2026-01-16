Президент Чехії зустрівся із Зеленським у Києві

Сьогодні, 16 січня, президент Чехії Петр Павел під час візиту до Києва вшанував пам’ять загиблих українських захисників. Стіну пам’яті чеський президент відвідав разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

“Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом. Світла памʼять воїнам. Вічна вдячність”, — йдеться в повідомленні.

Президент Чехії прибув до Києва 16 січня. Його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Ми з нетерпінням чекаємо на змістовні переговори з Президентом Володимиром Зеленським для поглиблення нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль. Ми вдячні Чехії та її народу за підтримку України”, – зазначив міністр.

Петр Павел вже втретє відвідує Україну. Цього разу він розпочав візит зі Львова, де зустрівся з начальником Львівської ОВА Максимом Козицьким.