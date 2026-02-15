На Львівщині чоловік вбив двох своїх дітей та застрелився з рушниці

Сьогодні, 15 лютого, близько 21:25, поліція Львівщини отримала повідомлення про постріли в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району. На місці виявили тіла двох дітей та їхнього батька з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Загиблі – 42-річний місцевий житель та двоє дітей віком 13 й 15 років.

“Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям – розповіли в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби.

За фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.

Як розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький, за даними місцевої Служби у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала.

“Тримаю ситуацію на особистому контролі. Перебуваю на зв’язку зі всіма службами та буду інформувати про підтверджені деталі”, – написав Козицький.