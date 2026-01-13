Міграційна служба скоротила строки оформлення ID-паспортів

Державна міграційна служба України повідомила про скорочення строків оформлення окремих документів для громадян.

Зокрема, загальний термін отримання першого в житті паспорта громадянина України у формі ID-картки зменшили до семи робочих днів. Раніше оформлення такого документа тривало до 20 робочих днів.

Крім того, для осіб, звільнених із місць позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України, паспорт громадянина України тепер оформлюють за три робочі дні. Це правило діє за умови подання документів протягом одного року з моменту звільнення.

Також у Міграційній службі зазначили, що під час воєнного стану громадяни, які подають документи для оформлення першого паспорта у віці від 18 років, можуть звертатися до відокремлених підрозділів за кордоном. Обов’язковою умовою є участь заявника у процедурі відеоідентифікації.