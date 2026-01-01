З 1 січня в Україні зросла вартість оформлення закордонних паспортів, ID-карток і посвідок

З 1 січня 2026 року в Україні змінилася вартість оформлення окремих біометричних документів. Це пов’язано зі зростанням ціни бланків, виготовлених поліграфкомбінатом «Україна».

Про це повідомила Державна міграційна служба України. У відомстві зазначили, що з 1 січня 2026 року ДП «Поліграфічний комбінат “Україна”» змінило вартість бланків окремих біометричних документів, у зв’язку з чим зросла загальна вартість адміністративних послуг.

Вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки становить:

Реклама

Реклама

перше оформлення — безкоштовно ,

, до 20 робочих днів — 618 гривень ,

, до 7 робочих днів — 988 гривень.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон коштує:

1147 гривень при строку до 20 робочих днів,

при строку до 20 робочих днів, 1787 гривень при оформленні до 7 робочих днів.

Вартість посвідки на постійне проживання в Україні становить 1235 гривень, посвідки на тимчасове проживання — 1140 гривень.

У ДМСУ наголосили, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старими цінами. Особи, які оплатили адмінпослуги до цієї дати, але ще не подали заяву, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.