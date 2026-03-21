Найбільша спроба прориву РФ на Лиманському напрямку провалилася — деталі

Російські війська здійснили масштабну спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку, залучивши понад 500 піхотинців і десятки одиниць техніки. Українські підрозділи зірвали наступ, завдавши значних втрат ворогу.

Як повідомляє Третій армійський корпус, 19 березня окупанти одночасно атакували на семи напрямках, залучивши сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ. У наступі було використано 28 одиниць бронетехніки, понад 100 одиниць мототехніки, багі та квадроцикли. Проте ворог почав зазнавати втрат ще до досягнення лінії бойового зіткнення.

За чотири години українські підрозділи відбили атаку та перетворили її на провал. За даними військових, противник втратив 84 одиниці мототехніки, 11 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також три танки. Крім того, було уражено важку вогнеметну систему «Сонцепьок» і п’ять гармат, а також знищено понад 160 ворожих безпілотників.

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький зазначив, що українські сили заздалегідь виявили підготовку противника до наступу. За його словами, російські війська нарощували удари керованими авіабомбами по переправах через річку Оскіл, намагалися порушити логістику, наводили понтонні переправи та розміновували маршрути.

Українські підрозділи підготували оборону на всіх напрямках, а корпус координував дії бригад, що дозволило зірвати атаку. За добу знищено 405 військовослужбовців РФ, з них 288 — безповоротні втрати.

Окупанти пішли в наступ на семи напрямках: Третій корпус зірвав найбільшу спробу механізованого наступу рф!



— Третій армійський корпус (@ab3army) March 21, 2026

Російським військам не вдалося захопити жодного населеного пункту чи позиції. Українські сили продовжують знищувати залишки живої сили противника, які змогли вижити після атаки.