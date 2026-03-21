Поліція розшукує особу, причетну до вбивства поліцейського в Слов’янську

У вчиненні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється Фоменко Євген Михайлович, 19.01.1976 року народження, мешканець Слов’янська, раніше судимий.

19 березня близько 11:30 під час перевірки документів озброєний чоловік здійснив напад на старшого дільничного офіцера поліції. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень правоохоронець загинув на місці.

Прикмети нападника: на вигляд 45-50 років, зріст близько 178-180 см, повної статури, волосся темне з сивиною.

Був одягнений у військову камуфляжну форму, мав при собі чорний рюкзак.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 095 291 98 52, 050 668 31 70 або 102.