У Слов’янську після обстрілу загинула людина, ще п’ятеро поранені

У Слов’янську внаслідок російського обстрілу загинула одна людина та ще п’ятеро отримали поранення. Серед постраждалих — дитина та рятувальник.

Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, серед поранених — співробітник служби, який щойно повернувся зі зміни додому. Також постраждала його дружина.

Серед поранених — співробітник ДСНС, який щойно повернувся зі зміни додому / Фото ДСНС

Надзвичайники на місці події оперативно надали потерпілим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.

Крім того, внаслідок обстрілу на сусідній ділянці виникла пожежа — загорілися дві господарчі споруди.

Вогнеборці оперативно ліквідували займання.