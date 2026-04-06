        У Слов’янську після обстрілу загинула людина, ще п’ятеро поранені

        Віктор Алєксєєв
        6 Квітня 2026 21:49
        У Слов’янську внаслідок російського обстрілу загинула одна людина та ще п’ятеро отримали поранення. Серед постраждалих — дитина та рятувальник.

        Про це повідомили в ДСНС.

        За даними рятувальників, серед поранених — співробітник служби, який щойно повернувся зі зміни додому. Також постраждала його дружина.

        Серед поранених — співробітник ДСНС, який щойно повернувся зі зміни додому / Фото ДСНС

        Надзвичайники на місці події оперативно надали потерпілим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.

        Крім того, внаслідок обстрілу на сусідній ділянці виникла пожежа — загорілися дві господарчі споруди.

        Вогнеборці оперативно ліквідували займання.


