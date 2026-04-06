У Слов’янську після обстрілу загинула людина, ще п’ятеро поранені

У Слов’янську внаслідок російського обстрілу загинула одна людина та ще п’ятеро отримали поранення. Серед постраждалих — дитина та рятувальник.
Про це повідомили в ДСНС.
За даними рятувальників, серед поранених — співробітник служби, який щойно повернувся зі зміни додому. Також постраждала його дружина.
Надзвичайники на місці події оперативно надали потерпілим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.
Крім того, внаслідок обстрілу на сусідній ділянці виникла пожежа — загорілися дві господарчі споруди.
Вогнеборці оперативно ліквідували займання.