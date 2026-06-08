Винуватиці резонансної ДТП із шістьма загиблими Зайцевій відмовили у достроковому звільненні

Учасниця смертельної ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева зверталася з відповідним клопотанням про умовно-дострокове звільнення, однак суд його не задовольнив.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела у пенітенціарній системі.

Зайцева була засуджена до 10 років позбавлення волі за ДТП, що сталася 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова. Автомобіль Lexus, за кермом якого перебувала дівчина, після зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар. Унаслідок аварії загинули шестеро пішоходів.

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За інформацією джерел видання, засуджена характеризувалася позитивно, працювала на виробництві в установі виконання покарань та мала право претендувати на умовно-дострокове звільнення. Втім, її прохання залишили без задоволення.

Якщо рішення не буде переглянуте, Зайцева може відбути повний термін покарання та вийти на волю 18 жовтня 2027 року.

Після звільнення вона також залишатиметься позбавленою права керування транспортними засобами ще три роки. Цей строк, згідно із законодавством, починає відраховуватися після завершення основного покарання.

Мати одного із загиблих у ДТП Світлана Вініченко розповіла, що продовжує отримувати від Зайцевої незначні виплати в рахунок компенсації, присудженої судом. За її словами, нещодавно їй надійшло трохи понад 400 гривень.