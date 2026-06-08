        Суспільство

        Негода відступить лише на заході: яким буде в Україні 9 червня

        Галина Шподарева
        8 Червня 2026 22:18
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        Макове поле на обʼїзній дорозіЛьвова / Фото: Андрій Тандиряк
        Макове поле на обʼїзній дорозіЛьвова / Фото: Андрій Тандиряк

        У вівторок, 9 червня, в більшості регіонів України прогнозують короткочасні дощі та місцями грози. Температура повітря вдень сягатиме +28 °С у південних та південно-східних областях.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Уночі короткочасні дощі очікуються в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій території країни, за винятком західних областей. Місцями можливі грози.

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        Вітер переважно північно-західного напрямку, швидкістю 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, у західних областях +10…+15 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20…+25 °C, а на півдні та південному сході країни до +28 °C.

        Погодна мапа України на 9 червня / Фото: Укргідрометцентр

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