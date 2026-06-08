        Події

        Росія атакувала житловий район Запоріжжя: двоє загиблих, серед 18 постраждалих — діти

        Галина Шподарева
        8 Червня 2026 18:28
        місце удару РФ по Запоріжжю 8 червня / Фото: ДСНС
        місце удару РФ по Запоріжжю 8 червня / Фото: ДСНС

        8 червня у Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до 18. Серед поранених — шестеро неповнолітніх, зокрема четверо дітей.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Під ударом опинилися цивільні об’єкти в середмісті Запоріжжя.

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        Внаслідок атаки загинули дві жінки. За попередніми даними, поранення та травми дістали щонайменше 18 людей.

        Серед постраждалих — четверо дітей віком 5, 10, 12 і 13 років, а також 15-річна дівчина та 17-річний хлопець.

        У результаті удару пошкоджені житлові будинки та автомобілі, зруйновані торгівельні кіоски. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

        Наслідки удару БпЛА у Запоріжжі 8 червня / Фото: ДСНС, Запорізька ОВА

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