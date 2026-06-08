Росія атакувала житловий район Запоріжжя: двоє загиблих, серед 18 постраждалих — діти

8 червня у Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до 18. Серед поранених — шестеро неповнолітніх, зокрема четверо дітей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Під ударом опинилися цивільні об’єкти в середмісті Запоріжжя.
Внаслідок атаки загинули дві жінки. За попередніми даними, поранення та травми дістали щонайменше 18 людей.
Серед постраждалих — четверо дітей віком 5, 10, 12 і 13 років, а також 15-річна дівчина та 17-річний хлопець.
У результаті удару пошкоджені житлові будинки та автомобілі, зруйновані торгівельні кіоски. Інформація про наслідки атаки уточнюється.