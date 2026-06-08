Росія атакувала житловий район Запоріжжя: двоє загиблих, серед 18 постраждалих — діти

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У результаті удару пошкоджені житлові будинки та автомобілі, зруйновані торгівельні кіоски. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Серед постраждалих — четверо дітей віком 5, 10, 12 і 13 років, а також 15-річна дівчина та 17-річний хлопець.

Внаслідок атаки загинули дві жінки. За попередніми даними, поранення та травми дістали щонайменше 18 людей.