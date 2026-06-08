Росіяни вдарили по АЗС та банку на Дніпропетровщині, є жертви

8 червня у Павлоградському районі Дніпропетровської області російські війська завдали удару по двох автозаправних станціях. Внаслідок атаки поранення дістав чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання однієї з АЗС. Спалахнули кілька автомобілів.

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Поранень зазнав 62-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Сьогодні ж росіяни завдали ударів по Нікополю — одна людина загинула, четверо дістали поранення. У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банку та магазин.

“Атака росіян обірвала життя 49-річної жінки. Четверо людей поранені, двоє жінок 53 та 60 років у лікарні у тяжкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу”, — написав Ганжа.