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        Росіяни вдарили по АЗС та банку на Дніпропетровщині, є жертви

        Галина Шподарева
        8 Червня 2026 16:07
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        Пожежа на АЗС / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Пожежа на АЗС / Фото: Дніпропетровська ОВА

        8 червня у Павлоградському районі Дніпропетровської області російські війська завдали удару по двох автозаправних станціях. Внаслідок атаки поранення дістав чоловік.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Внаслідок атаки пошкоджено обладнання однієї з АЗС. Спалахнули кілька автомобілів.

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        Поранень зазнав 62-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

        Сьогодні ж росіяни завдали ударів по Нікополю — одна людина загинула, четверо дістали поранення. У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банку та магазин.

        “Атака росіян обірвала життя 49-річної жінки. Четверо людей поранені, двоє жінок 53 та 60 років у лікарні у тяжкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу”, — написав Ганжа.

        Наслідки удару по Нікополю / Фото: Дніпропетровська ОВА

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