Російські дрони атакували Сумщину: троє людей у важкому стані

8 червня російські військову завдали ударів безпілотниками по Глухівській, Хутір-Михайлівській та Конотопській громадах Сумщини. Троє людей зазнали поранень та перебувають у важкому стані.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Уранці російський безпілотник влучив в автомобіль у Глухівській громаді. Внаслідок атаки четверо людей дістали поранення та були госпіталізовані. Один із постраждалих — 51-річний чоловік — перебуває у важкому стані.

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Ще один удар російського дрона зафіксували у Хутір-Михайлівській громаді. Важких поранень зазнав 56-річний чоловік. Також у важкому стані залишається 41-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки по Конотопу.

Також до лікарів звернулися ще троє цивільних, які постраждали внаслідок атаки російського безпілотника на автомобіль поблизу Білопільської громади. Наразі медики проводять обстеження та надають їм допомогу.