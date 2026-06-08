У Дніпрі стався вибух біля приватного будинку: загинули двоє чоловіків

У Німеччині заявили про новий етап переговорів щодо війни в Україні

Після огляду місця події та аналізу зібраних матеріалів буде надано правову кваліфікацію інциденту.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху боєприпасу смертельні травми дістали двоє чоловіків. Від отриманих поранень постраждалі загинули на місці.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області .

8 червня в Новокодацькому районі Дніпра стався вибух на території приватного будинку. У результаті загинули двоє чоловіків.