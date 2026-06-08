У Дніпрі стався вибух біля приватного будинку: загинули двоє чоловіків

8 червня в Новокодацькому районі Дніпра стався вибух на території приватного будинку. У результаті загинули двоє чоловіків.
Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху боєприпасу смертельні травми дістали двоє чоловіків. Від отриманих поранень постраждалі загинули на місці.
Слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби проводять комплекс першочергових слідчих дій для встановлення обставин події.
Після огляду місця події та аналізу зібраних матеріалів буде надано правову кваліфікацію інциденту.