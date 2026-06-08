        Події

        У Дніпрі стався вибух біля приватного будинку: загинули двоє чоловіків

        Галина Шподарева
        8 Червня 2026 21:49
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        Поліція на місці події / Фото ілюстративне: ГУНП в Дніпропетровській області
        Поліція на місці події / Фото ілюстративне: ГУНП в Дніпропетровській області

        8 червня в Новокодацькому районі Дніпра стався вибух на території приватного будинку. У результаті загинули двоє чоловіків.

        Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

        За попередньою інформацією, внаслідок вибуху боєприпасу смертельні травми дістали двоє чоловіків. Від отриманих поранень постраждалі загинули на місці.

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        Слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби проводять комплекс першочергових слідчих дій для встановлення обставин події.

        Після огляду місця події та аналізу зібраних матеріалів буде надано правову кваліфікацію інциденту.


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