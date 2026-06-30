У Монако вибухнув закладений біля будинку пакет: серед поранених український бізнесмен

У Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух біля житлового будинку. Внаслідок детонації постраждали троє людей, усі вони, за даними французьких медіа, є громадянами України.

Про це повідомляє BFM із посиланням на джерела, правоохоронців і владу Монако.

Вибух у Монако: троє українців поранені, поліція шукає чоловіка з рюкзаком / Фото: соцмережі

Вибух стався близько 21:00 у житловому будинку між бульваром Італії та вулицею преподобного отця Луї Фролла, неподалік кордону з Францією.

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За даними громадської безпеки Монако, камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який залишив біля будівлі рюкзак або пакет, після чого пішов з місця події. Підозрюваний був у бежевих штанах, чорній куртці та чорному капелюсі, який частково закривав обличчя.

Генеральна прокуратура Монако попередньо назвала вибух “імовірно терактом”. Водночас державний міністр Монако Крістоф Мірман закликав обережно ставитися до юридичної кваліфікації події, поки триває розслідування.

За словами Мірмана, вибуховий пристрій, імовірно, містив болти та дріб. На місці працюють слідчі та рятувальні служби. Для допомоги Монако Франція направила додаткові сили — щонайменше п’ять машин і 14 пожежників з департаменту Приморські Альпи.

За даними джерела BFM, серед трьох постраждалих — український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний підліток. Двоє людей дістали тяжкі поранення.

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації “Алеф”. Його називали одним із найбільших забудовників Дніпра: з групою “Алеф” пов’язують такі об’єкти, як “Мост-Сіті”, Cascade Plaza, “Босфор”, Enigma, “Призма” та інші.

У 2021 році Forbes Ukraine включав Єрмолаєва до рейтингу 100 найбагатших українців, оцінюючи його статки приблизно у $220 млн. Сам бізнесмен раніше заявляв Forbes, що з 2017 року має лише кіпрський паспорт.

У грудні 2023 року РНБО запровадила проти Єрмолаєва українські санкції на 10 років. У Forbes писали, що обмеження стосувалися, зокрема, бізнесу, пов’язаного з окупованим Кримом. Сам Єрмолаєв звинувачення відкидав.

BFM також згадує, що Єрмолаєва пов’язували з естонським Versobank. У 2018 році Європейський центральний банк відкликав ліцензію цього банку через серйозні та тривалі порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Окрім трьох поранених, ще чотирьох людей доправили до лікарні через шок після вибуху. За словами влади Монако, фізичних травм вони не зазнали.

Після вибуху в Монако було активовано так званий “червоний план” — спеціальний режим реагування на події, які можуть призвести до великої кількості постраждалих.

Підозрюваного, який залишив пакет біля будинку, наразі розшукують. Для цього налагоджена співпраця між поліцією Монако та французькими правоохоронцями.