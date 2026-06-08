Під Бєлгородом прогримів потужний вибух: повідомляють про склад боєприпасів

8 червня у Бєлгородській області РФ стався потужний вибух, після спостерігалася вторинна детонація. Відомо про п’ятьох постраждалих.

У російських пабліках озвучують щонайменше дві версії причин інциденту.

Жителі Бєлгородської області публікують фото та відео великої хмари диму після вибуху.

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Спочатку серед можливих причин інциденту називали нештатне сходження російської авіабомби ФАБ. Водночас видання “Пепел” повідомило, що вибух міг статися на складі боєприпасів, після чого було чути звуки детонації.

Пізніше на підставі аналізу супутникових знімків з’явилося припущення, що вибух стався на складі боєприпасів у районі села Бєловське Бєлгородського округу внаслідок атаки на позиції російських військових

Зокрема, на загальнодоступних супутникових картах видно вантажівки, будівельні матеріали, сліди важкої техніки та самі обладнані позиції, накриті плівкою.

Судячи з масштабів обладнаних позицій, під час вибуху могла загинути або бути поранена велика кількість російських військовослужбовців.

Водночас, за інформацією оперативного штабу Бєлгородської області, у селі Бєловське постраждали п’ять жінок. Їх доставили до міської лікарні №2 Бєлгорода з попереднім діагнозом “акубаротравма”. Внаслідок детонації пошкоджено адміністративну будівлю, три багатоквартирні будинки та понад 20 приватних домоволодінь — вибито вікна, пошкоджено покрівлі, фасади та вхідні групи. Інформація про наслідки уточнюється.