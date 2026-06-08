У Домінікані зазнав катастрофи бізнес-джет, що прямував за відомим бейсболістом

У Домініканській Республіці через кілька хвилин після зльоту розбився приватний літак Gulfstream G200 Galaxy, який прямував до Техасу. Унаслідок катастрофи загинули пілот і другий пілот.

Про це пише New York Post.

Приватний літак Gulfstream G200 Galaxy, зареєстрований у США, вилетів із міжнародного аеропорту Ла-Романа до Остіна, штат Техас. Під час польоту екіпаж повідомив про проблеми на борту та спробував повернутися для аварійної посадки.

Реклама

Реклама

За даними місцевих ЗМІ, літак оголосив надзвичайну ситуацію, коли перебував за 30 км на південний захід від аеропорту. Під час спроби повернення він втратив керованість і розбився.

Унаслідок аварії загинули пілот і другий пілот, пасажирів у літаку не було.

Легенда клубу Сент-Луис Кардиналс Ядьєр Моліна повідомив, що цей літак мав забрати його, членів родини та друзів у Техасі для повернення до Пуерто-Рико.

“Мої співчуття пілотам та їхнім родинам. Цей літак прямував, щоб забрати мене, мою родину та друзів у Техасі для повернення до Пуерто-Рико. Усе це надзвичайно боляче”, — написав Моліна в Instagram.

Влада Домініканської Республіки розпочала розслідування причин катастрофи. Зокрема, слідчі мають встановити обставини технічної несправності, яка призвела до аварійної ситуації під час польоту.