У катастрофі Су-24М загинули 23-річний штурман із Харківщини та льотчик-випробувач “Антонова”

На Хмельниччині внаслідок катастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М загинули двоє військових льотчиків — 23-річний штурман Богдан Бабенко та майор Богдан Загорулько.

Про це повідомили у Богодухівській міській раді та у Всеукраїнській професійній спілці пілотів.

Богдан Бабенко служив штурманом 7-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ у званні старшого лейтенанта. Він народився та виріс у Богодухові на Харківщині, навчався у місцевому ліцеї №3, після чого вступив до військового ліцею та закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

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У Богодухівській міській раді зазначили, що майбутній військовий із дитинства мріяв присвятити себе захисту України та українського неба. Був єдиною дитиною в сім’ї.

“Він щиро вірив у нашу Перемогу і віддав за Україну найдорожче — своє молоде життя. Назавжди залишився 23-річним”, — йдеться у повідомленні.

Другим загиблим членом екіпажу став льотчик майор Богдан Загорулько. За інформацією Всеукраїнської професійної спілки пілотів, він був одним із найкращих льотчиків-випробувачів державного підприємства “Антонов”.

Загорулько був відомий демонстраційними польотами на модернізованому транспортному літаку Ан-32RE, під час яких виконував складні фігури вищого пілотажу.

“Після початку повномасштабної війни Богдан Григорович один з небагатьох пілотів, хто не виїхав у Німеччину, а мобілізувався у Повітряні Сили і, опанувавши Су-24М, боронив нашу країну зі штурвалом у руках”, — повідомили у профспілці.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася ввечері 16 червня на Хмельниччині. Фронтовий бомбардувальник Су-24М впав під час виконання завдання. Обидва члени екіпажу загинули. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії. Для з’ясування обставин катастрофи розпочато розшифрування бортового самописця літака.