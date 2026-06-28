На очах у родичів: у Франції розбився літак із курсантами-парашутистами, усі на борту загинули

У французькому місті Томблен на північному сході країни розбився невеликий літак, який використовувала школа парашутного спорту. Загинули всі 11 людей, які перебували на борту.

Про це пише Reuters із посиланням на французьких посадовців та очевидця.

На борту літака були пілот, п’ятеро парашутистів-курсантів і п’ятеро інструкторів. Повітряне судно впало невдовзі після зльоту з аеропорту Нансі-Ессе.

Реклама

Реклама

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, частина родичів курсантів перебувала в аеропорту і бачила момент катастрофи.

“Літак упав приблизно за 300 метрів від злітної смуги. Емоції тут дуже сильні”, — сказав Нуньєс журналістам на місці трагедії.

Один з очевидців розповів Reuters, що літак набирав висоту приблизно об 11:00 за місцевим часом, коли звук двигуна раптово зник — ніби він вимкнувся. За словами свідка, перед падінням він не бачив вогню, вибуху чи інших очевидних ознак несправності.

Регіональний префект Ів Сегі заявив телеканалу BFM, що літак вертикально впав на землю. Катастрофа сталася у житловому районі неподалік торгового центру, а уламки одномоторного літака опинилися на велосипедній доріжці.

За словами Сегі, трагедія могла мати ще тяжчі наслідки.

“Плюс-мінус кілька метрів — і аварія могла спричинити додаткові жертви”, — сказав він.

За даними ЗМІ, літак був зареєстрований у Німеччині. Міністерство закордонних справ Німеччини поки не коментувало інцидент.

Причини катастрофи наразі невідомі. Також поки не встановлено, чи могла на аварію вплинути екстремальна спека: напередодні в Нансі, місті поруч із Томбленом, зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень.