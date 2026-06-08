В Україні готують жорсткіші штрафи за порушення ПДР: деталі

Уряд працює над пакетом рішень, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності. Зокрема, йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху та врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Питання безпеки на дорогах сьогодні обговорювалося під час зустрічі з міністром внутрішніх справ. За її підсумками триває підготовка комплексу рішень, які мають сприяти зниженню кількості дорожньо-транспортних пригод та зменшенню кількості порушень ПДР учасниками дорожнього руху.

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Серед запропонованих заходів — посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, а також запровадження жорсткіших санкцій для водіїв, які регулярно ігнорують встановлені обмеження.