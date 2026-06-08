        Політика

        Трамп заперечив, що обіцяв не втягувати США у війни

        Галина Шподарева
        8 Червня 2026 20:51
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        Дональд Трамп / Фото: The New York Times
        Дональд Трамп / Фото: The New York Times

        Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не гарантував відсутності нових воєн за своєї каденції. Таку заяву він зробив в інтерв’ю NBC News на тлі війни проти Ірану, що триває вже понад три місяці.

        Про це пише The New York Times.

        “Я не гарантував відсутності війни”, — сказав Трамп, коментуючи свою передвиборчу риторику.

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        Водночас він заявив, що не підтримує “нескінченні війни” і назвав нинішній конфлікт з Іраном таким, що триває лише три місяці.

        Журналісти нагадали, що під час президентської кампанії 2024 року Трамп неодноразово заявляв, що не починатиме нових воєн і прагнутиме завершувати конфлікти, що існують.

        Американський президент також визнав, що не планує наразі скорочувати контингент із 50 тисяч військовослужбовців США на Близькому Сході. Він заявив, що американські сили залишатимуться в регіоні до завершення конфлікту.

        Трамп вкотре пообіцяв, що ціни на пальне знизяться після завершення війни з Іраном. Водночас він не надав конкретних деталей щодо переговорів про припинення бойових дій та подальших дій США стосовно запасів високозбагаченого урану в Ірані.

        За даними The New York Times, війна з Іраном триває вже понад три місяці, а її вартість у травні сягнула близько 29 мільярдів доларів.


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