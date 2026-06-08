У Німеччині заявили про новий етап переговорів щодо війни в Україні

Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення війни Росії проти України. У Берліні заявили, що цей процес відбуватиметься у тісній координації зі Сполученими Штатами.

Про це пише Politico.

За словами речника канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Штефана Корнеліуса, новий імпульс цьому процесу надала зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії, яка відбулася в Лондоні. Корнеліус зазначив, що Європа продовжує переговорний процес, який раніше переважно очолювали США, та робить це у тісній координації з Вашингтоном.

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У спільній заяві за підсумками зустрічі лідери закликали до прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи. Також вони визначили п’ять умов для досягнення миру, серед яких негайне і повне припинення вогню.

У документі зазначено, що нинішня лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів, а Україна повинна отримати надійні та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. Крім того, російські активи мають залишатися замороженими доти, доки Кремль не припинить війну та не компенсує Україні завдані збитки.

За словами Корнеліуса, подальші кроки щодо можливих мирних переговорів європейські лідери обговорять на зустрічі G7 в Евіані та під час саміту Європейської ради в Брюсселі наступного тижня.

Водночас у Берліні визнали, що наразі незрозуміло, чи готовий російський диктатор Путін до переговорів з європейськими лідерами. Корнеліус заявив, що для цього можуть знадобитися тижні або навіть місяці, а переконати Путіна піти на поступки можуть лише сильна Україна та тиск на Росію.