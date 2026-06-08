На Лиманському напрямку в полон потрапив найманець із Бурунді

Бійці підрозділу “Страж” бригади “Помста” полонили громадянина Бурунді, який воював на боці російських військ на Лиманському напрямку. Про обставини захоплення розповів сержант із позивним “Євлаха”.

Про це повідомили в ДПСУ.

За словами сержанта «Євлахи», група противника зайшла на позиції разом із провідником, однак після ударів українських військових найманець залишився сам і потрапив у полон.

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“Я побачив страх у його очах у першу чергу. Він підняв свою зброю, але вже розумів, куди потрапив”, — розповів прикордонник.

Полонений кілька днів перебував разом з українськими бійцями в укритті. Військові надали йому воду та їжу.

“Чотири дні не їв, не пив. Дали банку тушонки, я поділив навпіл. Кажу: дивись, я їм половину і тобі даю половину”, — зазначив сержант.

За словами військового, найманець пояснював свою участь у війні складними життєвими обставинами.

“Каже: дома погано. Я говорю: чаєм тебе теплим пою, а ти мене хотів убити?” — переказав розмову з полоненим “Євлаха”.

У підрозділі зазначили, що полонений поводився спокійно та не чинив опору після затримання.