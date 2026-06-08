        Суспільство

        На Лиманському напрямку в полон потрапив найманець із Бурунді

        Галина Шподарева
        8 Червня 2026 22:05
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        Полонений найманець із Бурунді / Фото: ДПСУ
        Полонений найманець із Бурунді / Фото: ДПСУ

        Бійці підрозділу “Страж” бригади “Помста” полонили громадянина Бурунді, який воював на боці російських військ на Лиманському напрямку. Про обставини захоплення розповів сержант із позивним “Євлаха”.

        Про це повідомили в ДПСУ.

        За словами сержанта «Євлахи», група противника зайшла на позиції разом із провідником, однак після ударів українських військових найманець залишився сам і потрапив у полон.

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        “Я побачив страх у його очах у першу чергу. Він підняв свою зброю, але вже розумів, куди потрапив”, — розповів прикордонник.

        Полонений кілька днів перебував разом з українськими бійцями в укритті. Військові надали йому воду та їжу.

        “Чотири дні не їв, не пив. Дали банку тушонки, я поділив навпіл. Кажу: дивись, я їм половину і тобі даю половину”, — зазначив сержант.

        За словами військового, найманець пояснював свою участь у війні складними життєвими обставинами.

        “Каже: дома погано. Я говорю: чаєм тебе теплим пою, а ти мене хотів убити?” — переказав розмову з полоненим “Євлаха”.

        У підрозділі зазначили, що полонений поводився спокійно та не чинив опору після затримання.


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