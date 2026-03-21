Російська розвідка обговорювала інсценування замаху на Орбана перед виборами

Напередодні вирішальних виборів в Угорщині у квітні підрозділ російської зовнішньої розвідки минулого місяця почав бити на сполох через різке падіння суспільної підтримки прем’єр-міністра Віктора Орбана, чиї дружні зв’язки з Москвою давно забезпечували Кремлю стратегічну опору всередині НАТО та Європейського Союзу.

Про це пише The Washington Post.

Офіцери розвідслужби, або СВР, припустили, що можуть знадобитися радикальні дії — стратегія, яку вони назвали «Gamechanger». У внутрішньому звіті для СВР, отриманому та підтвердженому європейською розвідслужбою і вивченому The Post, оперативники запропонували спосіб «фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії» — «інсценування замаху на Віктора Орбана».

Реклама

Реклама

«Такий інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної площини соціально-економічних питань у емоційну, де ключовими темами стануть державна безпека та стабільність і захист політичної системи», — написали оперативники у звіті, підготовленому для головного підрозділу СВР з операцій політичного впливу — Директорату MS, або Департаменту активних заходів.

Фізичних нападів на Орбана не було, популярність якого знизилася через погіршення економічної ситуації. Однак сама пропозиція інсценувати замах на його життя підкреслює, наскільки високими є ставки для Москви в угорських виборах.

Атака під час передвиборчої кампанії у липні 2024 року, коли Дональда Трампа зачепила куля потенційного вбивці, призвела до появи знакових фото, похвали його стійкості та швидкого зростання його рейтингів, особливо серед базових прихильників.

Опитування показують, що Орбан поступається Петеру Мадяру, який також є консерватором і колишнім членом партії Орбана «Фідес», але веде кампанію як антикорупційний реформатор. «Більшість (52,3%) незадоволені станом справ у країні», — написали російські офіцери. «Невдоволення переважає не лише в містах, але й у сільській місцевості (50,8%), де традиційно сильні позиції правлячої партії “Фідес”».

Росія — не єдина зовнішня сила, яка потенційно може підтримувати Орбана в одній із найскладніших кампаній його кар’єри. Держсекретар Марко Рубіо минулого місяця відвідав Будапешт і заявив Орбану, що «ваш успіх — це наш успіх», а сам Орбан не приховує, що сподівається на подібну підтримку від Трампа. Але через зайнятість Трампа війною з Іраном і відставання Орбана в опитуваннях міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що замість нього приїде віцепрезидент Джей Ді Венс.

Хоча адміністрація Трампа пропонувала спільні появи та стримані сигнали підтримки, втручання Росії може бути більш прямим. Деякі західні чиновники вважають, що Кремль налаштований зберегти Орбана, який допомагав Москві перешкоджати ключовим політикам ЄС і виступав мостом для Кремля до американських консерваторів у спробі сформувати новий постліберальний світовий порядок.

Речник Орбана Золтан Ковач не відповів на запит щодо звіту СВР, ймовірного втручання Росії у вибори або відносин прем’єра з Москвою.

Невідомо, на якому рівні в російському уряді було розглянуто пропозицію СВР. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відкинув запитання The Post щодо документа стратегії СВР. «Це ще один приклад дезінформації», — сказав він. СВР відмовилася від коментарів.

Останніми тижнями Орбан і «Фідес» дедалі активніше намагаються переключити увагу угорців з економічних проблем на нібито зовнішні загрози безпеці.

На тлі загострення суперечки через блокування Угорщиною кредиту ЄС на 90 млрд євро для України уряд Орбана звинуватив Україну в припиненні постачання дешевої російської нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба», який проходить через українську територію, попри те, що зупинка спочатку була спричинена російською атакою, яка пошкодила інфраструктуру трубопроводу.

Напруга зросла. Минулого тижня Орбан звинуватив українців у підготовці фізичних атак на його родину, тоді як президент України Володимир Зеленський раніше цього місяця, говорячи про Орбана, пригрозив передати «адресу цієї людини нашим збройним силам». У четвер уряд Угорщини заявив, що забороняє трьом громадянам України в’їзд на свою територію, стверджуючи, що вони погрожували Угорщині, Орбану та його родині.

Після того як Орбан заявив, що перекидає війська для захисту критичної енергетичної інфраструктури Угорщини від потенційної атаки з боку України, у Будапешті зросла тривога. «Може статися що завгодно», — сказав один західний чиновник. «Я ніколи не бачив “Фідес” таким нервовим», — додав інший.

«У правлячій партії зростає паніка, і, думаю, вони можуть піти на не зовсім продумані кроки, щоб утриматися при владі», — сказав Андраш Телкес, колишній заступник керівника зовнішньої розвідки Угорщини. «Росіяни зроблять усе, щоб утримати Орбана при владі… Вони вважають Угорщину частиною своєї сфери впливу».

Російські заходи підтримки Орбана включали кампанію в соцмережах, підтриману Кремлем, яка поширювала меседжі про те, що Орбан — єдиний кандидат, здатний захистити суверенітет Угорщини, повідомили європейські чиновники з безпеки.

Частина цих наративів поширювалася через Тіграна Гарібяна, радника-посланника посольства Росії в Будапешті, який, за словами одного з європейських чиновників, регулярно зустрічається з провладними угорськими журналістами і дає їм завдання та інструкції.

Посольство Росії заявило, що Росія не втручається у вибори інших країн і заперечило причетність до угорської кампанії.

Росію неодноразово звинувачували у втручанні у вибори, зокрема у 2016 році у США. Євгеній Пригожин, покійний командир найманців групи «Вагнер» і союзник Путіна, потрапив під санкції США та визнав, що «фабрики тролів» під його контролем намагалися впливати на американських виборців.

У своєму звіті російські оперативники запропонували, щоб Орбан ототожнював своє правління з миром і «простором стабільності, передбачуваності та довгострокового розвитку», а також зосередив кампанію на зображенні Мадяра як «маріонетки» Брюсселя, а його партії Tisza — як «партії війни», що підтримує Україну.

Один із європейських чиновників повідомив, що його служба отримала інформацію про прибуття до Угорщини трьох осіб, які діяли від імені російської військової розвідки, що підтверджує повідомлення угорського видання VSquare.

За словами західних чиновників, російські оперативники могли також готувати сценарії, які дозволили б поставити під сумнів чесність виборів.

На тлі взаємних звинувачень у маніпуляціях і кампаніях дискредитації та за умов близьких рейтингів вибори перебувають на межі.

«Орбан був одним із найцінніших активів Росії», — сказав один із західних чиновників. «Важко уявити, що росіяни не будуть готові втрутитися, якщо ситуація піде не за планом».

Протягом багатьох років уряд Орбана надавав Москві доступ до чутливих дискусій у ЄС, у тому числі через доступ союзників у владі та через злом комп’ютерних мереж МЗС Угорщини російськими хакерами.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто під час перерв у засіданнях ЄС телефонував Сергію Лаврову та передавав інформацію про обговорення. Він здійснив 16 візитів до Москви з 2022 року.

Операції включали спроби створення відео з використанням штучного інтелекту для дискредитації кандидатки від партії Tisza Марії Гурзо, а також кампанію з очорнення Ервіна Надя через фальшиві звинувачення, підробку документів і поширення дезінформації.