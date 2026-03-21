Затримано підозрюваного у вбивстві поліцейського в Слов’янську

Правоохоронці Донеччини затримали чоловіка, який розстріляв дільничного офіцера поліції під час виконання службових обов’язків. Нападником виявився 50-річний раніше судимий мешканець Слов’янська.

Як повідомляє поліція Донецької області, 19 березня під час перевірки документів зловмисник відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

Для розшуку підозрюваного було введено спеціальну поліцейську операцію. Сьогодні оперативники отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.

Під час обстеження території його було затримано. Операцію провели оперативники карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та кінологами.

Попередньо встановлено, що нападник перебував у СЗЧ. У нього вилучено речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

Відкрито кримінальне провадження за статтями 348, 262 та 263 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.