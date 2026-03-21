        ЗСУ вдарили по пункту управління окупантів у Маріуполі: уражено кілька об’єктів

        Віктор Алєксєєв
        21 Березня 2026 13:49
        Ілюстративне фото / Фото із соцмереж
        У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено пункт управління підрозділу центру «Рубікон» у Маріуполі.

        Як повідомляє Генштаб ЗСУ, також було уражено ремонтний підрозділ російської армії в районі Хліборобного Запорізької області та командно-спостережний пункт окупантів у Парасковіївці Донецької області.

        Масштаби завданих збитків і втрати противника наразі уточнюються.

        У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі завдаватимуть ударів по важливих військових об’єктах противника як на тимчасово окупованих територіях, так і на території росії — до повного припинення збройної агресії проти України.


