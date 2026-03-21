На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

21 березня вдень в с. Мирне Борівської громади Ізюмського району стався черговий випадок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Як повідомили у ДСНС, чоловік 1968 року народження вийшов на город приватного домоволодіння, де й натрапив на небезпечний предмет.

“Унаслідок вибуху він отримав травми: вибухове поранення, струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, а також пошкодження м’яких тканин живота, правого передпліччя та кисті”, – повідомили рятувальники.

Постраждалого госпіталізовано до обласної клінічної лікарні міста Харкова.

ДСНС Харківщини вкотре наголошує: навіть звичні місця — подвір’я, городи, узбіччя доріг — можуть бути смертельно небезпечними!