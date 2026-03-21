Пошкоджений танкер із російським газом наближається до Лівії: ситуацію намагаються контролювати

Біля узбережжя Лівії дрейфує пошкоджений російський танкер Arctic Metagaz, який перевозить зріджений природний газ. Влада країни вже залучила спеціалізовану компанію для його буксирування до порту, повідомляє Reuters.

Як повідомляє Національна нафтова корпорація Лівії, судно буде доставлене до одного з лівійських портів, при цьому наразі загрози забруднення нафтових об’єктів не зафіксовано. У компанії зазначили, що екологічні ризики «можна значною мірою контролювати», а для координації дій створено спеціальний кризовий штаб.

Раніше Італія, Франція, Іспанія та ще шість країн ЄС попередили Єврокомісію про «неминучу і серйозну загрозу масштабної екологічної катастрофи» через цей танкер.

Судно, яке перевозило LNG з російського порту Мурманськ, залишилося без екіпажу на початку березня після того, як, за даними Мінтрансу РФ, було пошкоджене українськими морськими дронами. Останніми днями танкер втратив керування поблизу узбережжя Лівії та почав дрейфувати у бік берега під впливом вітру і хвиль.

За оцінками італійських чиновників, на борту танкера може перебувати близько 450 тонн важкого пального та 250 тонн дизеля, а також невизначена кількість LNG, частина якого могла вже регазифікуватися і розсіятися.

Операцію з буксирування організовано через компанію Mellitah Oil and Gas у співпраці з італійською Eni.