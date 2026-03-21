        Події

        ЗСУ вдарили по нафтопереробному заводу в Саратові

        Віктор Алєксєєв
        21 Березня 2026 14:28
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ
        У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали удару по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу в Саратовській області РФ. Підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів для потреб російської окупаційної армії.

        Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, Саратовський НПЗ є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств росії, а обсяг переробки станом на 2023 рік становив 4,8 млн тонн.

        За попередньою інформацією, уражено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

        Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини