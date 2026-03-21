ЗСУ вдарили по нафтопереробному заводу в Саратові

У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали удару по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу в Саратовській області РФ. Підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів для потреб російської окупаційної армії.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, Саратовський НПЗ є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств росії, а обсяг переробки станом на 2023 рік становив 4,8 млн тонн.

За попередньою інформацією, уражено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.