Команда Трампа запропонувала ХАМАС скласти зброю

Адміністрація Дональда Трампа передала ХАМАС письмову пропозицію щодо роззброєння в межах плану врегулювання ситуації в Газі. Угруповання поки не погодилося скласти зброю,повідомляє Reuters.

За даними джерел, пропозицію було передано під час переговорів у Каїрі протягом минулого тижня. У зустрічах брали участь представник Ради миру Ніколай Младенов та американський чиновник Ар’є Лайтстоун. План передбачає виведення ізраїльських військ із Гази та початок відбудови регіону в обмін на повне роззброєння ХАМАС.

Младенов заявив, що на столі лежить рамкова домовленість, яка вимагає повного роззброєння всіх збройних угруповань без винятків. За його словами, це ключова умова для запуску відновлення зруйнованого анклаву.

Американські чиновники також допускають можливість амністії для бойовиків у разі відмови від важкого і стрілецького озброєння. Водночас, за даними джерел, ХАМАС може відмовитися від цієї пропозиції через побоювання нападів з боку інших угруповань у Газі.

Ізраїль наполягає на повному роззброєнні ХАМАС і наразі контролює близько половини території сектору, тоді як саме угруповання зберігає вплив на іншу частину анклаву та його населення.

Як зазначають співрозмовники, для заохочення ХАМАС пропонуються амністія та інвестиції у відбудову Гази. Водночас залишається незрозумілим, чи вистачить фінансування для реалізації цих планів, оскільки значна частина обіцяних коштів досі не надійшла.