Дональд Трамп підписав статут Ради миру — нового міжнародного органу, створеного ним фактично як альтернатива ООН.

Церемонія підписання відбулася на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. На ній були присутні представники країн Близького Сходу та Південної Америки (Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Аргентини, Парагваю), а також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв. На сцені разом з Трампом були представники менше ніж 20 країн і жодного з традиційних західноєвропейських союзників США, зазначає CNN.

За словами самого Трампа, який виступив на церемонії з промовою, Рада миру буде співпрацювати з багатьма іншими організаціями, включаючи ООН.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт після промови Трампа оголосила, що тепер Рада миру — нова міжнародна організація. Потім до Трампа по черзі почали підходити лідери країн, щоб поставити свої підписи.

Рада миру задумувалася як орган для управління сектором Газа після війни відповідно до мирного плану Трампа. Однак фактично, як з’ясувалося з його статуту, вона отримає набагато ширші функції і по суті стане альтернативою ООН. Головою Ради буде сам Трамп, а за довічне членство в ній країнам пропонується внести по одному мільярду доларів. Запрошення увійти до Ради миру отримали майже 60 країн. Україну також запросили, проте в списку запрошених опинилися і Росія з Білоруссю, тому Володимир Зеленський вагається, чи погоджуватися на вступ до Ради.