Знищили понад 13 тисяч дерев у заповіднику: на Прикарпатті судитимуть посадовців

Прокурори передали до суду справу про масштабні незаконні рубки в національному парку «Гуцульщина», внаслідок яких державі завдано збитків на понад 731 млн грн. За даними слідства, знищено понад 13 тисяч дерев і більш як 200 гектарів лісу.
Як повідомляє Офіс Генпрокурора, схему організував колишній посадовець лісгоспу, який виконував обов’язки начальника профільного відділу. До неї він залучив ще трьох службових осіб: голову комісії з припинення підприємства, т.в.о. директора та інженера з лісокористування.
За версією слідства, під виглядом формування та оздоровлення лісу фігуранти здійснювали незаконні рубки у межах природно-заповідного фонду. Вони видавали лісорубні квитки без затверджених лімітів і необхідних дозволів, а до реалізації схеми залучали працівників кількох лісництв, переконуючи їх у законності дій.
Упродовж березня–грудня 2022 року було оформлено близько 50 незаконних лісорубних квитків, на підставі яких вирубано понад 13,5 тисячі дерев.
Чотирьом колишнім працівникам лісового господарства інкримінують перевищення службових повноважень і незаконну порубку лісу, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Організатору додатково інкримінують організацію цих злочинів. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.