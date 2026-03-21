Супергурт BTS знову разом: гучне повернення з новим альбомом і світовим туром

Південнокорейський гурт BTS виступив у Сеулі з першим концертом за понад три роки після перерви, пов’язаної з проходженням військової служби учасниками. Подію відвідали десятки тисяч фанатів, однак очікувана масовість виявилася значно меншою, повідомляє Reuters.

Концерт тривалістю близько години відбувся на площі Кванхвамун і став офіційним камбеком гурту, який у 2022 році призупинив діяльність. Напередодні BTS випустили новий альбом, який, за даними лейблу, розійшовся тиражем майже 4 млн копій у перший день.

Хоча на сам концерт було виділено 22 тисячі квитків, влада Сеула очікувала до 260 тисяч відвідувачів у центрі міста та навіть перекрила частину історичного району. Втім, за оцінками, на подію зібралося близько 40–42 тисяч людей. Частина фанатів дивилася виступ на Netflix — трансляція була доступна у 190 країнах.

Лідер гурту RM зазначив, що повернення стало довгим шляхом, а J-Hope визнав, що учасники переживали, чи не втратять вони підтримку фанатів під час паузи.

Для забезпечення безпеки влада розгорнула масштабні заходи — понад 8 тисяч співробітників, медичні пункти та інфраструктуру для великого натовпу. Водночас деякі мешканці Сеула розкритикували обмеження, оскільки очікуваного напливу людей не відбулося.

Світове турне BTS стартує вже наступного місяця і триватиме до 2027 року, охопивши десятки країн. Аналітики прогнозують, що воно може принести до 2,7 трлн вон доходу (1,8 млрд доларів США) та стати одним із найуспішніших турів в історії попмузики.