        У Литві скасували концерти ексучасника Modern Talking на тлі його заяв про Росію

        Сергій Бордовський
        22 Березня 2026 15:36
        Дітер Болен / Фото: AP
        У Литві скасували заплановані концерти німецького музиканта Дітера Болена, колишнього учасника гурту Modern Talking. Ймовірною причиною стали його висловлювання щодо Росії та України.

        Як повідомляє LRT, виступи Болена з гуртом Blue System мали відбутися 20 листопада у Клайпеді та 21 листопада у Каунасі. Однак посилання на події зникли з сайтів арен і систем продажу квитків, а їх реалізацію скасували.

        Підтвердження про скасування концертів LRT отримало від квиткових операторів. У «Жальгіріс Арені» зазначили, що після консультацій з організаторами вирішили, що такий захід не повинен відбуватися на їхньому майданчику.

        Офіційно причину скасування не називають, однак у матеріалі вказується на резонанс навколо інтерв’ю музиканта. У них Болен критикував охолодження відносин між Німеччиною та Росією, закликав купувати російські енергоресурси та називав ці країни «командою мрії».

        Крім того, раніше він виступав проти санкцій Заходу щодо Росії, а нещодавно заявив, що «Україна проти Росії не має жодних шансів».

        Зазначається, що Болен став уже другим іноземним артистом за тиждень, концерти якого скасували в Литві на тлі подібних скандалів. Раніше також було скасовано виступ хорватського віолончеліста Hauser після критики через публікацію з російською символікою.


