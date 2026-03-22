Росія пішла в наступ на “фортифікаційний пояс”: деталі і втрати

Російські війська, ймовірно, розпочали очікуваний весняно-літній наступ на так званий «фортифікаційний пояс» України в Донецькій області. Водночас, за оцінкою аналітиків, їхнє просування буде обмеженим і супроводжуватиметься значними втратами.

Як йдеться у звіті ISW, російські сили активізували наступальні дії на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися до Слов’янська з північного сходу. В атаці 19 березня брали участь понад 500 військових, десятки одиниць бронетехніки та понад 100 мотоциклів і легкої техніки.

Українські військові зазначають, що Лиман є ключовим вузлом на шляху до Слов’янська і Краматорська. Росія посилює тиск, застосовуючи значні сили піхоти й техніки, а також змінює тактику — розосереджує сили на кількох напрямках для перевантаження української оборони.

Також фіксується зростання застосування авіації та дронів, зокрема керованих авіабомб, безпілотників Ланцет і Молнія. Ці удари спрямовані на послаблення української логістики та оборони перед наземними операціями.

Одночасно російські війська готують посилення наступу на Краматорському та Костянтинівському напрямках. Там збільшується кількість атак, перекидається техніка й особовий склад, а також зростає інтенсивність артилерійських і авіаційних ударів.

Попри активізацію бойових дій, в ISW вважають, що Росія навряд чи зможе захопити «фортифікаційний пояс» у 2026 році. Під час однієї з атак 19 березня російські сили втратили 405 осіб із понад 500 задіяних.

Аналітики також зазначають проблеми в російській армії, зокрема скорочення термінів підготовки новобранців з одного місяця до одного тижня для компенсації втрат.

Українські сили, зі свого боку, посилюють удари по російській артилерії та логістиці, що ускладнює просування противника та збільшує його втрати.