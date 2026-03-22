На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця, є поранений

Укрзалізниця повідомила про наслідки нічних дронових атак по залізничній інфраструктурі та рухомому складу. Внаслідок одного з інцидентів під час евакуації пасажирів загинула провідниця.

Як повідомляє Укрзалізниця, ворог атакував локомотив приміського поїзда на Придніпровській залізниці. Завдяки завчасній евакуації пасажири та локомотивна бригада не постраждали.

Водночас на Одеській залізниці стався нещасний випадок: під час зупинки поїзда та евакуації пасажирів провідницю смертельно травмував зустрічний поїзд, який також прямував до евакуаційної зупинки. Крім того, один із пасажирів отримав травми середньої тяжкості.

Наразі триває розслідування обставин трагедії, спеціалісти працюють на місці. Укрзалізниця повідомила, що стежить за станом постраждалого та надасть підтримку йому та родині загиблої працівниці.

У компанії наголосили, що евакуація під час дронової небезпеки рятує життя, однак вимагає суворого дотримання правил безпеки. Пасажирам рекомендують уникати паніки, перевіряти відсутність зустрічних поїздів, не брати габаритні речі, допомагати іншим та швидко відходити на безпечну відстань.

Також зазначається, що залізничники разом із Силами оборони посилили моніторинг загроз і оголошують евакуацію у разі активності ворожих безпілотників поблизу маршруту поїзда. З поїзними бригадами проводять тренінги та практичні заняття для підвищення рівня безпеки.