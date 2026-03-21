На радість Трампу помер колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер

Колишній спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який розслідував можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року, помер у віці 81 року. Про це повідомили американські ЗМІ з посиланням на заяву його родини.

За наявною інформацією, Мюллер протягом багатьох років страждав на хворобу Паркінсона. У 2001–2013 роках він обіймав посаду директора ФБР.

У 2017 році Міністерство юстиції США призначило його спеціальним прокурором для розслідування можливого втручання Росії у вибори 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп. Тодішній генпрокурор і міністр юстиції Вільям Барр, представляючи результати розслідування в Конгресі, заявив, що вважає Трампа невинним у зв’язках із Москвою. Сам Мюллер зазначав, що зібрані його командою факти не дозволяють зробити остаточний висновок з цього питання.

Реклама

Реклама

На новину про смерть Мюллера відреагував президент США Дональд Трамп. У своїй соцмережі Truth Social він написав: «Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він мертвий. Він більше не зможе завдавати шкоди невинним людям!».