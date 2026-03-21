        Атаки FPV-дронів на Дніпропетровщині: поранено кількох людей

        Віктор Алєксєєв
        21 Березня 2026 20:52
        Ворожі дрони атакували Дніпропетровщину – загинули дві людини, п’ятеро поранені / Фото Нацполіція
        У Дніпропетровській області внаслідок атак російських дронів загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Серед постраждалих — дитина.

        Як повідомляє Нацполіція, близько 13:30 окупанти завдали удару FPV-дроном по центру Нікополя, влучивши поблизу одного з місцевих магазинів. В епіцентрі вибуху опинилися 7-річний хлопчик та 55-річна жінка. Жінка перебуває у важкому стані, дитину госпіталізували до обласної лікарні.

        Через півгодини ще один безпілотник російські війська спрямували в мототранспорт, який рухався в одному з сіл Мирівської територіальної громади. Унаслідок атаки постраждали 46-річна жінка, її 46-річний чоловік та їхній 18-річний син. Родину евакуювали з місця події та доправили до медичного закладу, усім надали необхідну допомогу.

        На місцях працюють слідчо-оперативні групи, правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину росії.


