В Україні у неділю до +13°: на півдні можливий дощ

У неділю, 22 березня, в Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. Лише на півдні країни вночі місцями можливий невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер буде північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с, а в Криму та Приазов’ї вдень можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, на півдні — 1–6° тепла. Вдень повітря прогріється до 8–13° тепла.

У Карпатах вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг, вдень опадів не прогнозується. Температура повітря там протягом доби становитиме від 3° морозу до 2° тепла.

У Київській області та столиці також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура по області вночі — від 2° тепла до 3° морозу, вдень — 8–13° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 10–12° тепла.