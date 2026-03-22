ЗСУ стримують наступ РФ: за добу 148 боєзіткнень і значні втрати ворога

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на 08:00 22 березня. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ і завдають їм втрат.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Ворог завдав 79 авіаційних ударів, скинув 265 керованих авіабомб, застосував 8379 дронів-камікадзе та здійснив 3587 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 73 — із реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари, зокрема, фіксувалися у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У відповідь українська авіація, ракетні війська й артилерія уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника, а також один пункт управління безпілотниками.

Реклама

Реклама

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано шість боєзіткнень, ворог здійснив 124 обстріли та завдав два авіаудари із застосуванням семи керованих авіабомб. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська вісім разів намагалися прорвати оборону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках зафіксовано по п’ять атак. На Слов’янському напрямку українські військові зупинили сім спроб просування противника, на Краматорському — одну.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак, на Покровському — 28 штурмових дій. На Олександрівському напрямку зафіксовано шість атак, на Гуляйпільському — 13.

Також по одній атаці відбулося на Оріхівському та Придніпровському напрямках, які українські захисники успішно відбили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

За добу втрати російських військ склали 940 осіб. Також знищено три танки, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 1885 безпілотників, 121 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.