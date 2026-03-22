У Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час роботи — пошкоджено пожежний автомобіль

У Сумах у ніч на 22 березня російські війська завдали удару по рятувальниках під час виконання робіт після попереднього обстрілу. Пошкоджено пожежний автомобіль, особовий склад не постраждав.

Як повідомляє ДСНС, рятувальники проводили чергове обстеження території після ворожого влучання. У момент, коли вони вже готувалися повертатися до підрозділу, противник завдав повторного удару поблизу пожежної цистерни.

Особовий склад встиг вчасно зреагувати та відійти у безпечне місце. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль.

У ДСНС зазначили, що це черговий свідомий удар по рятувальниках, які виконують завдання з ліквідації наслідків обстрілів і допомоги людям.