Росія запустила по Україні 139 БпЛА: сили ППО збили більшість, але є влучання

У ніч на 22 березня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили більшість дронів.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, противник атакував 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та іншими безпілотниками з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у рф, а також Гвардійське на тимчасово окупованій території Криму. Близько 80 із них становили «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 127 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання восьми ударних дронів на семи локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще на семи локаціях.