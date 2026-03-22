У Києві померла дівчина, яка впала в яму з окропом у січні

У Києві померла 16-річна дівчина, яка у січні впала в яму з окропом у Голосіївському районі. Вона отримала важкі опіки і тривалий час перебувала у критичному стані.

Як повідомляє Новини.LIVE, про смерть дитини розповіла її мати.

Інцидент стався на проспекті Лобановського, де під час ліквідації пошкодження тепломережі гаряча вода залила проїжджу частину та тротуар. У результаті дівчина впала в яму з окропом і отримала близько 73% опіків тіла.

Після події постраждалу доставили до лікарні в Кельні, де вона перебувала у комі. За час лікування їй провели дев’ять операцій та пересадили 25% шкіри, однак стан залишався важким.

Витрати на лікування взяла на себе Німеччина.

Після інциденту правоохоронці відкрили провадження, а керівника районного теплотрасового управління «Печерськ» СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» затримали.

Раніше мати дівчини заявляла, що представники КМДА не зв’язувалися з родиною після трагедії.