Ще один вибух газу сьогодні: у Римі зруйновано будинок, є важкопоранені

У Римі стався потужний вибух, ймовірно спричинений витоком газу, внаслідок якого зруйновано житлову будівлю та є важкопоранені. Це вже другий подібний інцидент за день після вибуху в Стамбулі, де обвалилися два будинки.

Вибух у Римі зруйнував житло і поранив людей / Фото: Il Messaggero

Як повідомляє Il Messaggero, вибух стався в районі Піана-дель-Соле між вулицями Таваньяско та Чільє. Унаслідок інциденту одна будівля обвалилася, ще дві зазнали пошкоджень.

За даними рятувальників, причиною вибуху могла стати газова балонна установка (GPL), однак остаточні причини встановлюють слідчі.

Із-під завалів дістали двох людей, їх у тяжкому стані доставили до лікарні. Також із небезпечної зони евакуювали близько 70 мешканців.

Міський голова Рима Роберто Гуальтьєрі заявив, що вибух мав «надзвичайну силу» і повністю зруйнував одну будівлю, пошкодивши сусідні.

Рятувальні служби завершили пошуки можливих постраждалих під завалами. Наразі територію приводять у безпечний стан.

Нагадаємо, раніше цього дня вибух газу стався у Стамбулі, де внаслідок інциденту обвалилися два будинки, а кілька людей отримали поранення.