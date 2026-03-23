У Нью-Йорку літак врізався в пожежне авто: постраждали поліцейські та рятувальники

У нью-йоркському аеропорту “ЛаГуардія” літак Air Canada зіткнувся з пожежною машиною. Щонайменше двоє поліцейських дістали серйозні травми, також є поранені серед пожежників.

Про це повідомляє New York Post.

Інцидент стався напередодні ввечері на злітно-посадковій смузі, коли літак, що прямував із Монреаля, врізався в пожежний автомобіль. На місце прибули численні екстрені служби.

Реклама

Реклама

На борту літака Bombardier CRJ-900 перебували 100 пасажирів, їхній стан оцінюється. Унаслідок зіткнення пошкоджено передню частину літака. Постраждали двоє поліцейських та щонайменше четверо пожежників.

Аеропорт ЛаГуардія закрили, Федеральне управління цивільної авіації оголосило про зупинку польотів через авіаційну надзвичайну ситуацію.

За попередніми даними, зіткнення сталося через складні погодні умови, зокрема дощ та туман.